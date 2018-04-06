قال أمين عام “المبادرة الوطنية الفلسطينية” مصطفى البرغوثي إن “مسيرات العودة في قطاع غزة أعطت 3 رسالة بالغة الأهمية تتمثل في وحدة كل القوى الوطنية في المقاومة الشعبية وإعادة تقاليد الانتفاضة الشعبية الأولى وفرض المعادلة التي تكبد الاحتلال الخسائر على المستوى المحلي والدولي”.

وأضاف البرغوثي في حديث له الجمعة أن “ما يجري في قطاع غزة للأسبوع الثاني على التوالي مجيد للمقاومة الشعبية وما بدأناه قبل 16 عاما في مظاهرات ضد الجدار والإستيطان يتجسد اليوم بأروع صوره بمشاركة مئات الألاف”، وتابع “هذه الوحدة على الأرض تخلق أرضية متينة لبناء استراتيجية نضالية صحيحة وليس المراهنة على مفاوضات مع الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم