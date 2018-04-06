أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب على روسيا توفير الحماية الفعالة لحدودها نظرا للتهديدات المعاصرة.

وقال بوتين في كلمه له خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومي الروسي “لا تزال الحدود السمة الأكثر أهمية للدولة في روسيا والخط الأمامي لضمان أمن البلاد ويجب أن تكون أعمالنا وخططنا في هذا المجال متوافقة مع المعاير والفعالية لمواجهة التحديات الحديثة ومهام التنمية الوطنية”.

وتابع بوتين “حدودنا السياسية اليوم تم رسمها عام 1996 ومن الواضح أنها تحتاج لتحديث مع الأخذ بعين الاعتبار تغير الوضع في العالم والقدرات المتزايدة بشكل جذري في روسيا والعمل العظيم الذي تم إنجازه بالفعل”.

وأضاف بوتين أنه “يتوجب على روسيا أن تقرر بشكل كامل ومعقول ترسيم الحدود الخارجية للجرف القاري وأن تدافع بثبات عن مصالحها”.

وأشار بوتين الى انه “من المهم مواصلة العمل المتواصل والشاق على التسجيل القانوني الدولي لحدود الدولة وترسيم المناطق البحرية بما في ذلك الحدود الخارجية للجرف القاري لروسيا”.

المصدر: سبوتنيك