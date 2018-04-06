أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن بلاده ستقدم 550 مليون يورو لدعم لبنان، مشيرا أن لبنان عانى من أوضاع اقتصادية صعبة خاصة في ظل الحرب السورية.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على هامش مؤتمر “باريس 4” لدعم لبنان، إن “الشعب اللبناني استقبل اللاجئين السوريين بكرم، وسنزيد من مساعدتنا الإنسانية للبنان والدول التي تستقبل اللاجئين السوريين”، معلنا أن “فرنسا ستقدم 400 مليون يورو و150 مليون يورو إضافية منها منح ومنها قروض”، لدعم لبنان.

وتابع ماكرون، “في الوقت الذي يمر به الشرق الأدنى بأسوأ لحظاته التاريخية من الضروري الحفاظ على لبنان مسالم لبنان العيش المشترك”، مضيفا، “أريد أن يكون لبنان مثال لتأمين الاستقرار في المنطقة”.

المصدر: سبوتنيك