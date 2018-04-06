أبرز التطورات على الساحة السورية: 6 _ 04 _ 2018

دمشق وريفها:

ـ استشهد مدني وأصيب 6 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة خلف جامع الخنساء بحي برزة في مدينة دمشق.

ـ قال مصدر عسكري إن أكثر من 50 ألف مدني عادوا إلى منازلهم في غوطة دمشق الشرقية حتى الآن.

ـ عثر الجيش السوري على شبكة أنفاق للإرهابيين في حي جوبر بدمشق، وقالت “قناة الإخبارية” إن أهالي حي جوبر يستعدون للعودة إلى منازلهم بعد ما قام الجيش بتحريره من الإرهاب.

الرقة وريفها:

ـ قُتل شخص جراء انفجار لغم من مخلفات داعش في مدينة الرقة.

دير الزور وريفها:

ـ سرق مسلحو “قسد” أموال عدد من المدنيين وهواتفهم المحمولة اثناء خروج المدنيين من بلدة الشعفة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

حلب وريفها:

ـ قتل طفلان وأصيب آخرون جراء انفجار لغم زرعه الجيش التركي، غرب مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي بالقرب من الحدود السورية _التركية.

ادلب وريفها:

ـ أُصيب عددٌ من المدنيين إثر الاشتباكات والقصف المتبادل بين “هيئة تحرير الشام” و”جبهة تحرير سوريا” في محيط بلدة احسم وقرية مرعيان بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

حماه وريفها:

ـ دخل وفدٌ عسكري تركي إلى مدينتي مورك و كفرزيتا وقريتي لحايا وتل فاس في ريفي حماه الشمالي والشمالي الغربي تمهيداً لإنشاء نقاط مراقبة جديدة.

حمص:

– سقطت قذيفة صاروخية على حي الزهراء في مدينة حمص، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين

المصدر: الاعلام الحربي