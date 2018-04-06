ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية أمس الخميس، بدعم من تعافي البورصة الأمريكية في وول ستريت، وبوادر على أن الولايات المتحدة ربما تتفاوض لحل لنزاعها التجاري مع الصين.

كانت بكين فرضت أمس الأول رسوما جمركية على واردات رئيسية من الولايات المتحدة من بينها فول الصويا والطائرات والسيارات ولحوم الأبقار والكيماويات ردا على إجراءات مماثلة من واشنطن. أدى ذلك إلى صعود الين، الذي غالبا ما يحظى بإقبال المستثمرين في أوقات اضطراب السوق، وعزوف المستثمرين إلى حد كبير عن تكوين مراكز جديدة في الأصول عالية المخاطر مع هبوط الأسهم الأمريكية. لكن الدولار عوض خسائره أمس بعدما قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإدارة الأمريكية تتفاوض مع الصين ولا تخوض حربا تجارية. وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المئة إلى 90.20.

وارتفع الدولار 0.3 في المئة مقابل العملة اليابانية ليجري تداوله عند 107.08 ين، بينما انخفض الدولار الأسترالي 0.3 في المئة إلى 0.7691 دولار أمريكي رغم صدور بيانات محلية قوية. وتراجع اليورو 0.2 في المئة إلى 1.2258 دولار أمريكي، معززا مكاسبه المحدودة التي سجلها أمس الأربعاء.

المصدر: رويترز