إصابتان برصاص العدو الاسرائيلي في رام الله المحتلة(وكالة معا) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2018 - 15:12
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الاتحاد الأوروبي يعد بقروض للبنان في مؤتمر سيدر بمليار ونص المليار يورو على أن يخصص 150 مليون منها لدعم الفوائد عليها
الرئيس الحريري في مؤتمر سيدر: نحن هنا لنقدم لكم الرؤية الشاملة لحكومتي من أجل الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل
الحريري: التدابير الحكومية ضرورية لكنها ليست كافية وأدعو المجتمع الدولي إلى دعم وتعزيز استقرار لبنان
مراسل المنار: 95 قتيلاً من الجيش السوداني بينهم قائد كتيبة المظلات في صد الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوماً على ميدي
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الصين تتقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد خطة ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار
الصين: مستعدون للذهاب بعيداً مهما كان الثمن إذا مضت إدارة ترامب بإجراءاتها الضريبية الأحادية متجاهلة المجتمع الدولي
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ترامب يعد بإرسال ما بين 2000 إلى 4000 جندي إلى الحدود مع المكسيك "لضبط الهجرة غير الشرعية عبر الحدود"
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البيت الأبيض: الرئيس ترامب يستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قريبا في واشنطن
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إصابتان برصاص العدو الاسرائيلي في رام الله المحتلة(وكالة معا)
منذ 25 mins
6 April، 2018
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