اندلعت مواجهات مع العدو الاسرائيلي عقب صلاة الجمعة، في مختلف أنحاء الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأشارت مصادر فلسطينية الى انه “في نابلس اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوباً، حيث تشهد القرية مواجهات اسبوعية بعد قرار الاحتلال مصادرة بعض أراضيها لصالح الاستيطان”.

وتابعت المصادر ان “مواجهات اندلعت مع الاحتلال في قرية كفر قدوم التي تنظم مسيرات أسبوعية منذ أعوام طويلة رفضا للاستيطان”.

وفي المزرعة الغربية برام الله، اندلعت مواجهات مع الاحتلال عقب أداء المواطنون لصلاة الجمعة على أراضي مهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان الصهيوني.

وأحرق الشبان اطارات السيارات “الكوشوك” تضامنا مع مسيرة العودة الكبرة على حدود غزة، ورفضا للقرار الاميركي باعتبار القدس عاصمة لكيان العدو الصهيوني.

وكذلك على حاجز “بيت ايل” شمال البيرة، اندلعت مواجهات مع الاحتلال تخللها حرق “الكوشوك”.

فيما قمعت قوات الاحتلال مسيرة على المدخل الشمالي للبيرة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.

أما الخليل، فقد قمعت قوات الاحتلال مسيرة سلمية خرجت نصرة لغزة وشهدائها في الجمعة الثانية من مسيرة العودة الكبرى.

المصدر: فلسطين اليوم