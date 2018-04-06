أفاد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة بأن الصين قادت زيادة قياسية بلغت 157 جيجاوات في قدرة توليد الكهرباء الجديدة من مصادر متجددة على مستوى العالم في العام الماضي أي أكثر من مثلي قدرة توليد الكهرباء الجديدة من الوقود الأحفوري.

وعلى مستوى العالم جرى تركيب معدات توليد طاقة شمسية قياسية قدرتها 98 جيجاوات في العام الماضي أسهمت الصين بأكثر من نصفها أو 53 جيجاوات وفقا لبيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز فرانكفورت سكول-يو.ان.إي.بي وبلومبرج نيو إنرجي فاينانس.

وقال التقرير إن القدرة الجديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، التي تشمل كذلك طاقة الرياح والوقود الحيوي والطاقة الحرارية، جاءت مقارنة مع القدرة الجديدة لتوليد الكهرباء من الوقود الأحفوري التي بلغت 70 جيجاوات.

وقال إريك سولهيم رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة لرويترز ”نحن عند نقطة تحول… من الوقود الأحفوري إلى العالم المتجدد، الأسواق موجودة والطاقة المتجددة يمكن أن تطغى على الفحم وعلى النفط والغاز“.

لكن التقرير ذكر أن الوقود الأحفوري ما زال يهيمن على القدرات القائمة لتوليد الكهرباء. فقد ولدت الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية، 12.1 بالمئة من كهرباء العالم في 2017 ارتفاعا من 5.2 بالمئة قبل عشر سنوات.

المصدر: رويترز