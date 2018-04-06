سجلت واردات كوريا الجنوبية من لحوم الضأن أعلى مستوى لها في عام 2017، متجاوزة 100 مليون دولار أميركي، وفق ما ذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء في كوريا الجنوبية، الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مصدر في هيئة الجمارك، أن عدد المطاعم الخاصة بلحوم الضأن ارتفع نتيجة تغير النمط الغذائي للكوريين في الآونة الأخيرة، ورجح المصدر أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة واردات البلاد من لحوم الضأن خلال بشكل مستمر خلال الأعوام المقبلة.

وقالت هيئة الجمارك، الجمعة، إن واردات البلاد من لحوم الضأن بلغ 109 مليون دولار أميركي العام الماضي، بزيادة قدرها 81.5 بالمئة عن العام الذي سبقه.

وارتفعت واردات كوريا الجنوبية من لحوم الضأن من يناير إلى فبراير من العام الجاري بنسبة 20 بالمئة بمبلغ 22 مليون دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وشكلت حصة لحوم الضأن الأسترالية 91.5 بالمئة من إجمالي واردات البلاد من لحوم الضأن، فيما بلغت حصة لحوم الضأن من نيوزيلندا 8.5 بالمئة.

المصدر: سكاي نيوز