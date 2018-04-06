هل تعاني من الأرق؟ قد تستطيع بعد تناولك لهذه الأطعمة المفيدة أن تنام بعمق كطفلٍ صغير.

إذا كنت تتسائل لماذا هذه الأطعمة بالذات تجنبك الأرق، تعرف على مكوناتها:

1. الكرز: من الفواكه المساعدة على النوم الطبيعي دون اللجوء إلى أقراص منومة، فهي غنية بمركب بالميلاتونين، الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة ويساعد في تهدئة الالتهاب، ويلعب دوراً كبيراً في استمرار العمليات الحيوية خلال نومك. يتم إفراز الميلاتونين بواسطة الغدة الصنوبرية، التي تتكيف مع الإشارات البيئية مثل الضوء والظلام، الذي يشعرك بالنعاس أثناء الليل حتى لو قضيت النهار نائماً.

إذا كنت تواجه مشكلة في النوم، فحاول إضافة الكرز إلى نظامك الغذائي، يمكنك إعداد فطيرة الكرز وتناولها، أو تناولها مجففة أو كعصير. كما يعد الكرز غني بالمغذيات النباتية والفيتامينات والمعادن مضادات الأكسدة مثل (anthocyanins)، التي تساعد في مكافحة السرطان ومنع الالتهابات.

أظهرت الدراسات أن الكرز مصدراً جيداً للحديد والزنك والبوتاسيوم والنحاس، الذي يخفف من الام التهاب المفاصل، والدهون المتراكمة في البطن، ويقلل من خطر الإصابة بالنقرس والسكتة الدماغية.

2. الجوز: يعتبر الجوز أيضاً مصدراً جيداً للميلاتونين، وهو الهرمون الذي تستخدمه ساعتك الداخلية لتنظيم نومك. أظهرت الدراسات التي أجريت في جامعة تكساس، أن الفئران التي تغذت على الجوز ارتفعت لديها مستويات الميلاتونين، مما يعني أنه يساعد في منع إصابة الأشخاص بالأرق.

حجم الحصة الموصى بتناولها من الجوز هو حوالي 30 جرام يومياً. كما يحتوي الجوز على أوميغا 3 الغذاء الصحي للقلب، وفيتامين E.

3. الجزر: الجزر من المصادر الغنية بمغذيات ألفا كاروتين، باختلاف أنواعه سواء كان معلباً، أوعصيراً أو نيئاً أو مجمداً.

أظهرت دراسة أعدتها جامعة بنسلفانيا، أن استهلاك العناصر الغذائية الغنية بمغذيات ألفا كاروتين، يساعد في النوم بشكل أفضل، ويقلل من الإصابة بالأرق. كما يعد الجزر من معززات العناصر الغذائية الأخرى مثل البوتاسيوم وفيتامين B6 وفيتامين (أ).

4. الزبادي: الزبادي هو مصدر غني بالبروتين والكالسيوم وفيتامين B12، المغذيات الضرورية لنوم مريح دون قلق، كما يحتوي على فيتامين د والبوتاسيوم والعناصر المغذية الأخرى المفيدة لصحة الجسم.

ينصح بتقديم الزبادي كوجبة خفيفة في فترة ما بعد الظهيرة أو وقت النوم، ويمكنك دمجها أيضا مع أطعمة أخرى مساعدة على النوم، مثل المكسرات والبذور والكاكاو.

5. بذور اليقطين: تحتوي بذور اليقطين على الزنك و 600 ملغ من التريبتوفان لكل 100 غرام منه، الضروريان لتحفيز مادة السيروتونين، التي تعمل كناقل عصبي بين الخلايا العصبية في الدماغ، وبالتالي تزيد من مستويات الميلاتونين في الجسم الذي يمنع الأرق.

تعتبر بذور اليقطين غنية أيضا بفيتامين E، والمغنيسيوم، والبروتين والحديد المفيدة لصحة الجسم، لتحصل على فائدة أكبر من عنصر الزنك، تناول البذور الكاملة المحمصة بما تحتويه من النواة والقشرة.

تنويه: حجم الحصة الموصى به من بذور اليقطين حوالي ربع كوب يومياً.

6. البندورة: تحتوي البندورة على مركب الليكوبين المساعد في النوم الهادئ، والمرتبط في زيادة مضادات الأكسدة في الجسم، الذي يخفف الالتهابات والألم، ويحفظ سلامة قلبك وعظامك. كما تعد البندورة من المصادر الجيدة للبوتاسيوم، وفيتامين (ج)، وفيتامين( ك) والمغنيسيوم المفيدة لصحة جسمك.

7. سمك السلمون والقد: السمك عموماً، وسمك السلمون والقد خاصةً، من الأغذية الرائعة لمنع الأرق، فهو يحتوي على المغذيات المعززة لراحة الجسم وتهدئته. يقدم سمك السلمون والقد العديد من فوائد القلب والعين والمفاصل والدماغ، ويساعد في علاج الكولسترول وضغط الدم.

تحتوي حصة واحدة من سمك السلمون على أكثر من 236 ٪ من المدخول اليومي الموصى به يومياً من فيتامين B12، و 127 ٪ من فيتامين D، و78% من السيلينيوم.

8. زيت جوز الهند: يحتوي زيت جوز الهند على كميات كبيرة من حمض الدوديكانويك – المعروف أيضاً باسم حمض اللوريك- الذي يرتبط بمنحك نوم هادئ بدون قلق، على عكس الزيوت الدهنية التي تسبب لك الأرق، كما يحتوي زيت جوز الهند على حوالي 50 ٪ من حمض اللوريك، ومركبات الفينول المضادة للأكسدة.

تنويه: يعد مسحوق جوز الهند وحليب جوز الهند من المصادر الأخرى لحمض اللوريك.

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المصدر: ويب طب