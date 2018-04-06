أمر قاض برازيلي، شركة “فيسبوك”، بأن تدفع مبلغ 111.7 مليون ريال (33.4 مليون دولار)، بسبب عدم تعاونها مع التحقيق في الفساد في ولاية أمازوناس، في البرازيل.

وقال ممثلو الادعاء في بيان، اليوم الخميس 5 نيسان، إنه تم تغريم “فيسبوك”، لعدم منحها إمكانية الوصول في عام 2016 إلى رسائل “واتسآب”، التي يتبادلها أفراد يخضعون للتحقيق، بشأن مخطط مزعوم للاحتيال على النظام الصحي في الولاية، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقال ممثلو الادعاء إن محاميي “فيسبوك” وصفوا الغرامة بأنها “مفرطة وغير متناسبة”.

ولم يعلق ممثل عن “فيسبوك” على الأمر في الحال.

وتواجه فيسبوك غضبا عالميا حاليا، بعدما قال أكاديمي إن شركة “كامبريدج أناليتيكا” للاستشارات السياسية جمعت بيانات ملايين مستخدمي 50 مليون من مستخدميها، دون حق لاستهداف ناخبين أمريكيين وبريطانيين قبل الانتخابات.

وتراجعت أسهم “فيسبوك” قرابة 18% منذ 16 آذار، عندما أقرت الشركة للمرة الأولى بتسريب بيانات مستخدمين لشركة “كامبريدج أناليتيكا”، ما أدى لانخفاض القيمة السوقية لـ”فيسبوك” قرابة مئة مليار دولار.

المصدر: سبوتنيك