اعطت الادارة الاميركية الخميس الضوء الاخضر لعقد جديد للاسلحة بقيمة 1.31 مليار دولار مع الرياض بينما يختتم ولي العهد السعودية الامير محمد بن سلمان جولة طويلة في الولايات المتحدة.

وقال بيان صدر عن وكالة تابعة لوزارة الحرب الاميركية ان وزارة الخارجية الاميركية وافقت على بيع السعودية حوالى مئتي مدفع ذاتي الحركة.

وكانت الادارة الاميركية وافقت على عقود تبلغ قيمتها اكثر من مليار دولار تتعلق خصوصا بصواريخ مضادة للدبابات. في نهاية آذار/مارس مع بدء زيارة ولي العهد السعودية.

وكانت هذه العقود عالقة منذ زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب في ايار/مايو الماضي الى المملكة التي اعلن خلالها عن عقود اسلحة بقيمة 110 مليارات دولار لم ينفذ جزء كبير منها.

من جهة اخرى، وافقت الادارة الاميركية ايضا على بيع اربع طائرات بدون طيار للمراقبة البحرية من نوع “ام كيو-4سي” الى المانيا حليفة الولاقات المتحدة في حلف شمال الاطلسي بقيمة 2.5 مليار دولار.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية