اعلن البيت الابيض الخميس ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيستقبل المستشارة الالمانية انغيلا ميركل قريبا في واشنطن، لكنه لم يحدد تاريخا لهذا اللقاء.

ووفقا لصحيفة بيلد الألمانية اليومية. قد يتم هذا اللقاء في 27 نيسان/أبريل، أي بعد ثلاثة أيام من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة.

وقد أثار إعلان ترامب في وقت سابق عن فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم توترا كبيرا مع الاتحاد الأوروبي، ومع ألمانيا على وجه الخصوص.

وبعد مفاوضات مكثفة، أعفى البيت الأبيض الاتحاد الأوروبي من هذه الرسوم حتى الأول من أيار/مايو غير ان ذلك لم يسهم في تهدئة التوتر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية