أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 06-04-2018

النهار

• سأل نائب وسطي خلال ندوة عن سبب ترك مقعد شاغر للنائب طلال ارسلان فكان الجواب لضرورة التهدئة ووحدة الصف.

• قال خبير انتخابي إن المصالح الانتخابية جمعت المرشحين الأضداد في لوائح واحدة لكنها لم تستطع جمع الناخبين الملتزمين على الاقتراع لها.

• يتحسّب البعض من الآن لجدل قد يثار حول حق المجلس الدستوري الممدد له في النظر في طلبات الطعون في بعض نتائج الانتخابات.

الاخبار

• مرشّحو ريفي في بيروت: شيكات بلا رصيد!

تبيّن أن 3 من المرشحين على لائحة «المعارضة البيروتية» المدعومة من وزير العدل السابق أشرف ريفي، سبق أن واجهوا مشكلات قضائية بتهم تتعلّق بتحرير شيكات من دون رصيد. فعامر اسكندراني مدّعى عليه سابقاً بجرم تزوير واستعمال المزور وشيكات من دون رصيد وبسرقة خط هاتف عائد لإحدى ثكن الجيش في بيروت. كذلك فإن صفية ظاظا سبق أن ادُّعي عليها 6 مرات بجرم شيكات من دون رصيد، وهو الجرم نفسه الذي ادُّعي به على المرشح بشارة خيرالله أربع مرات!

• «الجمهورية» المعارضة الأولى للعهد

عُلم أن مالك جريدة «الجمهورية»، الوزير الأسبق إلياس المر، جمع أسرة تحرير الجريدة في الأسبوع الماضي، وأبلغهم بمشاريع تطوير الجريدة، وبأنها ستكون سياسياً الجريدة الأولى في صفوف معارضة عهد الرئيس ميشال عون، بعد الانتخابات النيابية. وأعطى المر انطباعاً إيجابياً عن علاقته بحزب الله ورؤيته لدور المقاومة.

• غانم يستضيف بري والحريري وميقاتي

مع طيّ صفحة برنامج «كلام الناس»، ينتظر أن يُطلّ الزميل مرسال غانم، في الأسبوع الأول من أيار المقبل، عبر شاشة «إم تي في»، ببرنامجه السياسي الجديد الذي لم يحسم اسمه حتى الآن، وسيكون بين ضيوفه الأوائل الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي. وعُلم أن معظم فريق «كلام الناس» في محطة «ال بي سي» قد انتقل مع غانم إلى الشاشة الجديدة، باستثناء الزميلة دانيال عبيد. وكلفت إدارة «ام تي في» فريقاً فرنسياً، وبكلفة تصل إلى حدود نصف مليون دولار، بإعداد هوية البرنامج الجديد مع ديكوره وكل التفاصيل التقنية.

اللواء

• تنشط دوائر على ترويج دعايات و«خبريات»، من شأنها أن تؤثر على الإستقرار العام.

• أبلغ مرجع كبير من يعنيه الأمر، أنه سيتابع شخصياً أعمال ومقررات وآليات تنفيذ مؤتمر «سيدر».

• لا يُخفي نائب بارز ومرشح حالي أن أعضاء اللائحة الواحدة، يعمل كل بمفرده، للتسويق للصوت التفضيلي؟

الجمهورية

• تشهد بلدات عدة إشكالات بين العونيّين أنفسهم بسبب تعليق صوَر المرشحين كون جزء منهم غير راضٍ عن هذه الترشيحات.

• تحصل إشكالات يومية بين مرشحَين في الحزب الواحد عن دائرة بيروت الأولى على الصوت التفضيلي.

• قال أحد المستقيلين حديثاً من تيار سياسي: «ضحّينا في خدمة حلم، والحلم مش باقي مِنّو شي».

البناء

• لفت خبير اقتصادي بارز إلى أنّ أهمية مؤتمر «سيدر 1» تكمن في مشاركة القطاع الخاص بأكثر من 40 في المئة من البرنامج، بما يوازي ما بين 6 الى 7 مليارات دولار، وذلك وفقاً لقانون الشراكة، الأمر الذي يشكل تحوّلاً غير مسبوق في اتجاه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في عدد من المشاريع الملحوظة في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والنفايات الصلبة… وبالتالي لن يكون هناك أيّ عبء على الموازنة العامة التي تعاني أصلاً من عجز كبير يعيق زيادة حجم الإنفاق الاستثماري.

• توقعت مصادر دبلوماسية أوروبية أمام دبلوماسي عربي مقيم في بروكسل استقالة وزير الخارجية البريطانية بعد تورّطه بإفادة كاذبة أمام مجلس العموم البريطاني تتصل بالتسميم الكيميائي للعميل الروسي سكريبال، ومفادها أن المنظمة الأممية لحظر السلاح الكيميائي أفادت بأن روسيا هي مصدر السمّ الكيميائي الذي أصاب سكريبال ليصدر عن المنظمة بعد يومين بيان ينفي الإفادة ويقول إن المنظمة حدّدت نوع السم ولم تحدد مصدره.

المصدر: صحف