أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 06-04-2018
النهار
“سيدر”: 6 مليارات قروضاً وضمانات وهبات
الاخبار
الحكومة في «باريس 4»: اللاجئون السوريون سبب الدَّين
المستقبل
“سيدر”: شراكة من اجل استقرار لبنان
اللواء
سيدر: احتضان أوروبي – سعودي للبنان وتبني المطالب برزنامة زمنية
الجمهورية
النقمة على باسيل تشتدّ.. وتعيين قناصل مفاتيح إنتخابية
البناء
باريس: 5 مليارات ديون وودائع مقابل 15 ضريبة قيمة مضافة وفتح ملف سلاح المقاومة
محاولات تحرّش بحزب الله في بعلبك… وعون للأمم المتحدة: التهديدات «الإسرائيلية» مرفوضة
المصدر: صحف