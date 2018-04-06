وجه البيت الأبيض الخميس، عشية تظاهرة جديدة من المتوقع خروجها في قطاع غزة، دعوة للفلسطينيين من أجل عدم الاقتراب من “الحدود” مع الكيان الإسرائيلي حيث كان 18 فلسطينيا قد استشهدوا بنيران جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جايسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لـ”عملية السلام” في الشرق الاوسط، في بيان “إن الولايات المتحدة تحض قادة التظاهرات على أن يقولوا بشكل واضح وقوي إن المتظاهرين يجب أن يحتجوا سلميا، يجب ألا يقتربوا من السياج الحدودي بأي شكل من الأشكال”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية