هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنها تتبع نهجا موحدا ضد الولايات المتحدة في مجال التجارة.

وقال ترامب أثناء مشاركته في طاولة مستديرة لبحث مسائل خفض الضرائب عقدت بولاية فرجينيا الغربية اليوم الخميس “إذا نظرتم إلى الاتحاد الأوروبي فهو ضدنا بالإجماع فيما يتعلق بالتجارة”.

وتابع موضحا “لا نستطيع حتى مزاولة الأمور التجارية، إذ أنهم يرسلون كل سياراتهم وكل شيء إلى هنا ولا يريدون أخذ منتجاتنا”.

وهدد الاتحاد الأوروبي قائلا “لا يمكننا السماح بحدوث ذلك بعد الآن”.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الألمنيوم والحديد الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم.

وأعفت واشنطن أستراليا والأرجنتين والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي من الرسوم الجديدة، لكن القرار النهائي بشأن الإعفاءات سيتخذ بحلول الأول من أيار/مايو القادم.

ويوم الثلاثاء الماضي، نشرت واشنطن قائمة من 1300 سلعة صينية تستوردها الولايات المتحدة سنويا بقيمة 50 مليار دولار تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية عليها بنحو 25%، لترد بكين الأربعاء بفرض رسوم جمركية جوابية بنسبة 25% على 106 سلع أمريكية تستوردها الصين سنويا بقيمة مماثلة.

المصدر: وكالات