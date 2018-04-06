شن الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو الخميس هجوما على نظيره الاميركي دونالد ترامب، معتبرا ان تصرفاته تجاه الجارة الجنوبية للولايات المتحدة “تنطوي على تهديد” و”تفتقر للاحترام”، ذلك على وقع ارتفاع حدة التوتر على الحدود بين البلدين بسبب ملف الهجرة.

وقال الرئيس المكسيكي إن العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة “غنية وحيوية ومن الطبيعي ان تنطوي على تحديات، ولكن هذه التحديات لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تبرر التصرفات التي تنطوي على تهديد او ان تبرر الافتقار للاحترام بين بلدينا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية