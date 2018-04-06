أعلن وزير الدفاع الباكستاني، خرم دستغير خان، الخميس، أن بلاده تدعو الولايات التحدة إلى إعادة النظر في قرارها تقليص حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسلام آباد.

وقال الوزير لوكالة “نوفوستي” الروسية، على هامش مؤتمر موسكو لشؤون الأمن “ما زلنا نقول لأصدقائنا الأمريكيين: إذا كنتم جادّين في محاربة الإرهاب، فمن الأجدى عليكم أن تعززوا دعمكم لباكستان في هذا المجال. لكن رأيهم مختلف.. نأمل أن يعدل الأمريكيون مقاربتهم”.

ولفت دستغير خان إلى أن المساعدة العسكرية الأمريكية لباكستان بدأت في التقلص منذ إقدام إسلام آباد، مطلع العام 2014، على تكثيف جهودها في مواجهة الإرهاب.

وبحسب الوزير، هناك دولتان فقط حققتا نجاحات ملموسة على صعيد محاربة الإرهاب، هما روسيا وباكستان. وقال: “مع أن الولايات المتحدة ألّفت كتبا مدرسية حول مكافحة الإرهاب، إلا أننا لم نر حتى الآن سوى انتصارين كبيرين في هذا الحقل، أحدهما لروسيا في سوريا وثانيهما لباكستان على أراضيها”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، مطلع العام الجاري، تجميد مساعداتها المالية المقدمة لباكستان في مجال الأمن، وذلك بسبب ضعف جهود الجانب الباكستاني في مواجهة الإرهابيين، من وجهة نظر واشنطن. ورفضت إسلام آباد الاتهامات الأمريكية، مشيرة إلى أن مواجهة التطرف المسلح كلفتها عشرات الآلاف من الأرواح، إضافة إلى خسائر اقتصادية تقدر بأكثر من 120 مليار دولار.

المصدر: وكالات