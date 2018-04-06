أعلنت شبكة تويتر الخميس أنها علقت منذ 2015 أكثر من مليون حساب بسبب “ترويجها للارهاب”،مشيرة الى أن جهودها هذه بدأت بجعل منصة التواصل الاجتماعي “مكانا غير مرغوب” للدعوة الى العنف.

وفي تقريرها الأخير للشفافية. قالت تويتر إنها علقت 274.460 حسابا بين تموز/يوليو وكانون الاول/ديسمبر 2017 بسبب ارتكابها “مخالفات مرتبطة بالترويج للارهاب”، ما يرفع عدد الحسابات المعلقة إلى أكثر من مليون حساب منذ العام 2015.

وقالت تويتر في بيان إن الرقم المعلن يمثل انخفاضا بنسبة 8.4 بالمئة بالمقارنة مع عدد الحسابات التي علقت في الفترة التي سبقت وهو ايضا ثاني انخفاض على التوالي.

المصدر: الوكالة الفرنسية