نددت وزيرة العدل الألمانية كاترينا بارلي الخميس بافتقار فيسبوك “للشفافية” وارتكابه سلوكا “غير أخلاقي”، مطالبة الاتحاد الاوروبي برد فعل قوي تجاه عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسريب بيانات أكبر مما كان يعتقد ويتضمن ملايين المستخدمين.

وقالت الوزيرة الالمانية إن “فيسبوك شبكة تفتقر للشفافية”، مؤكدة أن “القناعات الأخلاقية سقطت ضحية للمصالح التجارية”، ودعت بارلي إلى “رد فعل واضح من الدول الاوروبية” على إساءة استخدام الشركة

للبيانات الخاصة لمستخدمي فيسبوك.

وهناك 310 ألف مستخدم ألماني ضمن 87 مليون مستخدم تمت مشاركة بياناتهم الخاصة بشكل غير سليم مع شركة “كامبريدج اناليتيكا” البريطانية للاستشارات السياسية، على ما أفاد متحدث باسم فيسبوك وكالة فرانس برس.

المصدر: الوكالة الفرنسية