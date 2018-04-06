بعث رئيس “الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل” الشيخ رائد صلاح الخميس رسالة من داخل المعتقل الاسرائيلي عبر محاميه الى الشعب الفلسطيني، موضحا حالته التي يمر بها داخل السجن.

وقال الشيخ صلاح في رسالته “نحن لا نرضى بالسجون ولكن إن فرضت علينا فلا حول ولا قوة الا بالله وبالذات إذا وضعنا بين خيارين السجن أو ثوابتنا، السجن أو لغتنا العربية، السجن أو ثقافتنا، حينها لا يمكن ان نتردد وعلينا ان نتحمل”.

وأضاف الشيخ صلاح “أنا على يقين بإذن الله أننا على أبواب فرج قريب وهذا شعور حقيقي لصاحب الحق، وصاحب الحق هو المنتصر، اتمتع والحمد لله تعالى بمعنويات فوق النجوم”.

وجدد الشيخ صلاح “تمسكه بالثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية”، واشار إلى أن “قرار المحكمة المركزية الأخير بقبول استئناف النيابة والابقاء عليّ رهن الاعتقال الفعلي مرتبط بدوائر إسرائيلية عليا سياسية وأمنية تدير ملف الاعتقال منذ البداية”.

المصدر: فلسطين اليوم