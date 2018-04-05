صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “منتصف ليل 4- 5/4/2018، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي ثلاثة أشخاص على متن سيارة نوع “هيونداي” لون أسود، مستأجرة، وذلك لحيازتهم كمية من المخدرات، وهم كل من:

– ن. م. (مواليد عام 1999 – لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم مخدرات.

– ع. ز. (مواليد عام 1993 – لبناني) _ م. ض. (مواليد عام 1993- لبناني)، وتبين أنهم من أصحاب السوابق، وضبط بحوزتهم:

– 1 كلغ من مادة السيلفيا.

– 500 غ. من مادة الماريجوانا.

– 2000 حبة ترامادول.

– حوالى 40 غ. من حشيشة الكيف.

– 6 غ. باز الكوكايين،إضافة إلى ضبط دفتري لف سجائر وسيجارة حشيشة.

وأودع الموقوفون والمضبوطات مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية