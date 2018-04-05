اكد رئيس لائحة “وحدة بيروت” عمر عبد القادر غندور، أن “بيروت هي قلب الوطن وان الدائرة الثانية لبيروت هي نبض هذا القلب الكبير النابض بالعروبة وبحمل قضايا العرب والمسلمين ولا سيما قضية فلسطين وضرورة تحريرها من براثن الصهاينة الغاصبين”.

وقال غندور: “إما أن تكون مع وحدة سوريا أو مع مخطط تقسيمها وتقسيم المنطقة ككل لمصلحة العدو الصهيوني”.

واكد “أننا سنسعى إن دخلنا المجلس النيابي، بكل ما أوتينا من قوة، لتطبيق كل بنود الطائف وخصوصا بند إلغاء الطائفية السياسية، وسنعمل على محاربة الفساد وعلى فتح الملفات كاملة إن استطعنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام