أعلن نائب رئيس جهاز الأمن الفدرالي الروسي، سيرغي سميرنوف، اليوم الخميس، أن هيئة مكافحة الإرهاب الإقليمية لمنظمة شنغهاي للتعاون ستعد مخططا لمكافحة تنظيم “حزب التحرير” الإرهابي كونه الأكثر خطراً على دول المنظمة.

وقال سميرنوف للصحفيين في ختام جلسة مجلس مكافحة الإرهاب الـ 32 التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون: “حزب التحرير الإسلامي هو الأكثر خطراً برأينا، من حيث أعماله ودعايته. لذلك نركز عليه، ولكن هذا لا يعني أننا لا نولي اهتماماً للتنظيمات الإرهابية الأخرى”.

وأشار إلى أنه تم خلال الجلسة في طشقند اتخاذ قرار بإعداد خطة لمكافحة هذا التنظيم.

المصدر: وكالة سبوتنيك