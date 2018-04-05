دعا وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف دول عدم الانحياز إلى تبني قرارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، الذين يشاركوا في مسيرات العودة، مطالبا بضرورة الإنهاء الفوري لحصار القطاع .

وطالب ظريف في كلمة له أمام مؤتمر دول عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، الخميس، أن “تتخذ حركة عدم الانحياز ومنظمة الأمم المتحدة إجراء جماعيا مشتركا لإدانة هذه الجرائم [ الجرائم الإسرائيلية] تجاه الفلسطينيين”.

واشار ظريف إلى ” أن منح حرية العمل للكيان الصهيوني لارتكاب جرائمه ومجازره، دليل على تضاعف حالة التحيز والتفرد والتي تعد أكبر خطر يهدد الأمن الدولي”.

المصدر: سبوتنيك