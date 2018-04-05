ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان برنيل دالر كارديل ان “لبنان حريص على تعزيز الامن والاستقرار على الحدود الجنوبية، لأنه بلد يؤمن بالسلام وينبذ الحروب. إلا انه لا يمكن القبول بالتهديدات التي يطلقها المسؤولون الاسرائيليون من حين لآخر لانها هي ايضا عمل حربي”.

وشكر الرئيس عون السيدة كارديل على الجهود التي بذلتها والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال مؤتمر “روما 2″، مؤكدا “حرص لبنان على استمرار هذا التعاون، لا سيما خلال مؤتمر “بروكسل” الذي سيتطرق الى قضية النازحين السوريين الذين يدعو لبنان الى تأمين عودة تدريجية لهم الى المناطق الامنة في سوريا، لا سيما وان تداعيات هذا النزوح على الاقتصاد اللبناني بلغت حدا كبيرا لم يعد في قدرة لبنان تحمله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام