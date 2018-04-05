استقبل أمين عام حركة الأمة الشيخ عبد الله جبري، رئيس “التجمع اللبناني العربي” عصام طنانة وكان عرض للتطورات الراهنة محليا وإقليميا، تم خلاله رفض الخطاب الانتخابي المذهبي الفتنوي، الذي لا يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية.

وتم التأكيد في بيان “أن المقاومة حاجة استراتيجية للبنان، وهي تشكل مع ثنائيتها الجيش والشعب، ثالوثا ذهبيا، يحمي لبنان من الأطماع الصهيونية”.

كما استقبل الشيخ جبري وفدا شبابيا طالبيا من مختلف المناطق اللبنانية، في حضور عضو اللجنة الشبابية الطالبية في الحركة محمد وليد شهاب.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام