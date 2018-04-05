سنتان مضتا والمنار في كل دار شعلة لن تنطفئ.. عبّر عن دعمك لقناة #المنار من خلال هاشتاغ #طول_عمرها_المنار
#طول_عمرها_المنار صوت المجاهدين
#طول_عمرها_المنار مع الناس وصوت الناس
#طول_عمرها_المنار قناة المقاومة واالتحرير
#طول_عمرها_المنار قناة العرب والمسلمين
#طول_عمرها_المنار قناة الانتفاضة
#طول_عمرها_المنار نبض المقاومة
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