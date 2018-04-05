بالصور: الفلسطينيون يواصلون اعتصامهم في خيام العودة شرق قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2018 - 15:54
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بالصور: الفلسطينيون يواصلون اعتصامهم في خيام العودة شرق قطاع غزة
منذ 50 mins
5 April، 2018
عربي وإقليمي
-
فلسطين
الغزيون يواصلون اعتصامهم في خيام العودة شرق قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي
المصدر:
فلسطين اليوم
مسيرات العودة
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