أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، بحثا في لقاء أنقرة الأخير الاتفاق النووي الإيراني، مشيراً إلى الموقف المشترك بضرورة الحفاظ على الاتفاق. وقال ظريف، ردا على سؤال لوكالة “سبوتنيك”، عما إذا كانت تجري مباحثات بين روسيا وإيران في سياق توجهات واشنطن نحو تغيير فحوى الاتفاق “نحن دائما نحافظ على علاقات جيدة مع أصدقائنا الروس، وكذلك مع الأوروبيين، بما يتعلق مع خطة العمل الشاملة، وهذا ما انعكس أيضا أمس في اجتماع الرئيسين روحاني وبوتين”. وبما يتعلق بمحافظة إيران وروسيا على موقف مشترك بشأن ضرورة الحفاظ على الاتفاق، رد ظريف بالإيجاب، مضيفا أن “طهران لديها في هذا الصدد أيضا موقف مشترك مع بروكسل”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية