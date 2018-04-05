وزير الخارجية الألماني من الأردن: يتعين الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2018 - 13:07
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سوريا: خروج الدفعة الثالثة من مسلحي ما يسمى "جيش الإسلام" وعائلاتهم عبر الحافلات من مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق
تضارب في البيانات الأميركية الرسمية حول قرار "سحب واشنطن قواتها من الاراضي السورية"
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي يدعو أنقرة إلى تسوية قلقها الأمني في شمال سوريا بالتنسيق مع حكومة دمشق
أنقرة: اتفاق خلال قمة بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا على مواصلة العمل من أجل "وقف دائم لإطلاق النار" في سوريا
قمة أنقرة الثلاثية: روسيا وإيران وتركيا تعتزم العمل معاً للقضاء على تنظيمي داعش والنصرة
قمة أنقرة: لتسريع وتيرة المساعي من أجل ضمان الهدوء في سوريا وحماية المدنيين في مناطق خفض التصعيد
الرئيس بوتين: توصلنا إلى نقاط مشتركة حول سوريا ومساعينا أدت إلى خفض التوتر وبدء عودة النازحين
الرئيس الشيخ روحاني: سيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها أمر مفصلي ولا بد من احترام الجميع ذلك ولا حل عسكرياً للأزمة
الرئيس أردوغان: سنقضي على الإرهابيين الذين يهددون سوريا ودول الجوار وسنعيد تأهيل المناطق لعودة النازحين إليها
مئات المستوطنين يقتحمون مدينة نابلس بالضفة الغربية بحماية مشددة من قوات العدو بحجة الإحتفال بالأعياد الصهيونية
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً بالستياً من طراز بدر 1 على خزانات أرامكو في جيزان
عشر منظمات دولية حقوقية تحض الرئيس الفرنسي على إثارة الجانب الإنساني في اليمن خلال لقائه مع ولي العهد السعودي
الدانمارك: السلطات البحرينية منعت نائباً دنماركياً ومنظمة حقوقية من زيارة معارض بحريني بارز قيد الاعتقال
الكرملين: على لندن "الاعتذار" بعدما أعلن مختبر بريطاني أن لا دليل على أن روسيا هي مصدر المادة المستخدمة لتسميم سكريبال
وزير الخارجية الألماني من الأردن: يتعين الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران (سبوتنيك)
منذ 47 mins
5 April، 2018
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