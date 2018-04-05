صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأنه لم يتم بعد تسليم روسيا رسميا نتائج أبحاث المختبر البريطاني العسكري في بورتون داون حول “قضية سكريبال”.

وقالت زاخاروفا “أكرر مرة أخرى أن التصريحات التي سمعناها من مختبر بورتون داون، لم يتم تسليمها لنا كمعلومات رسمية. ولا نزال نحصل على كل المعلومات من وسائل الإعلام”.

وكان رئيس المختبر العسكري في بورتون داون في بريطانيا، هاري ايتكينهيد، أكد الثلاثاء الماضي في حديثه لقناة “سكاي نيوز” أنه لا يوجد لدى الخبراء البريطانيين دليل على أن روسيا أو غيرها كانت مصدر المادة التي تم تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال بها.

وبعد ذلك اعترفت وزارة الخارجية البريطانية بأنها توصلت إلى استنتاجاتها حول تورط موسكو في تسميم سكريبال اعتمادا على تقييماتها الخاصة لهذه المعلومات.

المصدر: روسيا اليوم