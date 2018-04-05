كشف مسؤولون أمريكيون عن اعتزام الرئيس دونالد ترامب، سحب قواته من سوريا في غضون الأشهر الستة القادمة.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن ترامب لم يعين حتى الآن موعدا محددا لسحب 2000 جندي أمريكي موجودين في سوريا، لكنه أعلن أن عملية السحب ستبدأ مباشرة بعد القضاء على آخر مسلح من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضح المسؤولون أن ترامب أعرب عن أمله خلال اجتماع مع مستشاريه في أن تكون عملية السحب خلال الأشهر الستة القادمة، مشيرين إلى أن “صبره (ترامب) بدأ ينفذ”.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن المسؤولين الأمريكيين، أن اجتماع الرئيس الأمريكي ومستشاريه انتهى دون تحديد جدول زمني للبدء في سحب القوات من سوريا.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس ترامب لم يجد من يدعم قراره في الإدارة الأمريكية بخصوص عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا، موضحة أن قادة البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية “يخشون من فراغ السلطة في سوريا في حال تم التسرع في سحب الجنود الأمريكيين”.

المصدر: وكالات