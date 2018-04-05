أعلنت مصادر رفيعة المستوى، اليوم الخميس ، ان الولايات المتحدة الأميركية ، قد تفرض اليوم الخميس عقوبات ضد رجال الأعمال الروس ” لتدخلهم في الانتخابات”( الأميركية ) ، وذلك وفقا لقانون ” التصدي لخصوم أمريكا من خلال العقوبات” ، وجاء ذلك وفقا لوكالة رويترز. هذا ورفض البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية تأكيد هذه المعلومات للوكالة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق من اليوم عقوبات ضد 19 شخصا و5 كيانا اعتباريا روسياً وتم إعداد هذه القائمة بموجب القانون “حول مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات” [كاتسا] الذي اعتمدته الولايات المتحدة في صيف عام 2017ـ وتنفيذا لمرسوم 13694 حول “حجب ممتلكات أفراد معينين متورطين في نشاط سيبراني خبيث”.

وفي وقت سابق، اتهم المدعي الخاص الأميركي روبرت مولر، 13 مواطنا روسيا و 3 كيانات قانونية بمحاولة التدخل في الانتخابات الأميركية. كما وجهت هذه الاتهامات ضد السلطات الروسية. ووصف دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، هذه الاتهامات بانها “لا أساس لها على الإطلاق”.

المصدر: سبوتنيك