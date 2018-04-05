ذكرت السلطات السعودية الاربعاء أن أول صالة سينما ستتفتح في السعودية للمرة الاولى منذ أكثر من ثلاثة عقود في مدينة الرياض في 18 نيسان/ابريل، بعد رفع الحظر عن افتتاح دور السينما العام الماضي.

وقد منحت وزارة الثقافة والإعلام الاربعاء أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي لشركة “ايه إم سي” الأميركية، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية. وقالت الوزارة انه من المتوقع أن تفتح الشركة 40 دار عرض سينمائية في 15 مدينة سعودية خلال السنوات الخمس المقبلة. واضافت الوزارة ان “شركة أيه إم سي تخطط لافتتاح أول دار عرض سينمائي جديدة في العاصمة السعودية الرياض في 18 نيسان/أبريل”، طبقا للوكالة.

ويأتي ذلك بعد أن وقعت الشركة “مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017″، بحسب الوكالة. ونقلت الوكالة عن وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد قوله ان “منح هذه الرخصة الأولى يتيح فرصا استثمارية مهمة لمشغلي دور العرض السينمائي … ومعظم سكان المملكة دون سن الثلاثين وهم يتوقون لمشاهدة الأفلام المفضلة لديهم في وطنهم”.

وتسعى شركات السينما الكبيرة لدخول السوق السعودية حيث عدد السكان اكثر من 30 مليون نسمة غالبيتهم دون سن 25 عاما. وتحاول الحكومة السعودية تشجيع العروض وأشكال اخرى من نشاطات الترفيه في اطار خطة طموحة للاصلاحات يدعمها ولي العهد محمد بن سلمان، رغم معارضة الاوساط المحافظة.

وينفق السعوديون ملايين الدولارات سنويا لمشاهدة عروض سينما وزيارة اماكن للترفيه في أماكن سياحية مجاورة مثل دبي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية