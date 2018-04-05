تحطمت مقاتلة أف-16 تابعة لسلاح الجو الاميركي الأربعاء قرب لاس فيغاس في غرب الولايات المتحدة، في ثالث حادث جوي يتعرض له الجيش الاميركي في غضون يومين.

وقال سلاح الجو في بيان ان “مقاتلة أف-16 تابعة للقاعدة الجوية في نيلليس (نيفادا) تحطمت قرابة الساعة 10.30 صباحا (17.30 ت غ)خلال تدريب روتيني في حقل نيفادا للتجارب والاختبارات”. وأضاف البيان ان “الحالة الصحية للطيار غير معروفة في الوقت الراهن”.

وهو ثالث حادث تتعرض له طائرة تابعة للجيش الاميركي في غضون يومين. والثلاثاء في الساعة 14.35 (21.35 ت غ) تحطمت مروحية من طراز “سوبر ستاليون” تابعة لسلاح مشاة البحرية الاميركية (المارينز) في كاليفورنيا خلال تدريب روتيني قرب مدينة إل سنترو الصغيرة الواقعة قرب الحدود مع المكسيك. وأسفر الحادث عن مقتل طاقم المروحية المؤلف من اربعة عسكريين في حين فتح المارينز تحقيقا لتحديد ملابساته.

وفي الساعة 16.00 (13.00 ت غ) من اليوم نفسه تحطمت مقاتلة من طراز “هاريير ايه في-8 بي” تابعة لسلاح البحرية الاميركية بعيد إقلاعها من مطار جيبوتي قرب معسكر ليمونييه القاعدة العسكرية الاميركية في القارة الافريقية.

ونجح قائد المقاتلة أن يقذف بنفسه من الطائرة لكنه اصيب بجروح ونقل الى مستشفى المعسكر، بحسب ما اعلنت البحرية في بيان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية