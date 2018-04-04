استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، مساء اليوم الأربعاء، بصاروخ باليستي خزانات شركة أرامكو السعودية في جيزان. وأفاد مصدر في القوة الصاروخية أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز “بدر1” محلي الصنع على خزانات أرامكو في منطقة جيزان. وكانت القوة الصاروخية قد أطلقت، مساء الخميس الماضي صاروخا باليستيا من طراز “بدر1” على شركة أرامكو في جيزان.

ونفذت القوة الصاروخية ضربات باليستية واسعة على أهداف سعودية، في السادس والعشرين من الشهر الحالي، استهدفت مطارات سعودية في الرياض وعسير ونجران وجيزان. وأعلنت القوة الصاروخية أن العملية الباليستية الواسعة تدشين للعام الرابع من الصمود اليمان، وأطلق عليها اسم عملية الشهيد أبوعقيل وفاء لوعد القائد.

المصدر: المسيرة نت