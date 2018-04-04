بدأ ظهر اليوم تجهيز الحافلات المخصصة لإخراج الدفعة الثالثة من إرهابيي “جيش الإسلام” وعائلاتهم من مدينة دوما إلى جرابلس.

وأشارت وكالة سانا إلى إخراج 8 حافلات تقل 424 من إرهابيي ما يسمى “جيش الإسلام” وعائلاتهم من دوما عبر ممر مخيم الوافدين تمهيدا لنقلهم بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري في وقت لاحق بشكل جماعي إلى جرابلس.

وتم أمس إخراج 1198 إرهابيا من “جيش الإسلام” وعائلاتهم من دوما إلى جرابلس عبر 24 حافلة تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد رضوخ إرهابيي “جيش الإسلام” نتيجة انتصارات الجيش العربي السوري في العملية العسكرية الواسعة لتطهير الغوطة الشرقية من الإرهاب.

ولفتت سانا إلى أن عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم مستمرة من مدينة دوما وسيسلم الإرهابيون أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة إضافة إلى تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء في المدينة وتسليم المختطفين من المدنيين والعسكريين وجثامين الشهداء تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليها. ويحتجز إرهابيو “جيش الإسلام” في مدينة دوما أعدادا كبيرة من المختطفين المدنيين والعسكريين منذ عدة سنوات داخل ما يسمى “سجن التوبة” إضافة إلى اتخاذهم مئات العائلات رهائن ودروعا بشرية.

المصدر: وكالة سانا