اعتبرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو أول زعيم عربي يعترف بما وصفته حق الإسرائيليين بدولة قومية ، وقارنت الصحيفة حديث بن سلمان الأخير بـوعد بلفور الذي كان أساسَ الجهد الغربي لتأسيس كيان العدو على أرض فلسطين.

وقال الكاتب الصهيوني “تسفي برئيل” في مقالة افتتاحية في صحيفة هآرتس ، انه بعد أكثر من مئة عام على وعد بلفور، جاء أمير سعودي وصاغ حق اليهود بدولة بذات اللهجة تقريبا، ويضيف برئيل إنه لا تُوجد لدى السعودية أي مشكلة بالتعاون مع إسرائيل حتى في غياب معاهدة سلام بينهما، مشيراً الى ان هناك حديثاً عن التعاون الأمني المشترك بين تل أبيب والرياض على الملأ، وفي الوقت نفسه التقى مسؤولون صهاينة بآخرين سعوديين.

ورحب الكيان الصهيوني باعتراف ولي العهد السعودي بحق اليهود باقامة دولة على ارض فلسطين ، واوساط اعلامية صهيونية تطالب بدعوة ابن سلمان لاحتفالات الذكرى السبعين لقيام كيان الاحتلال.

المصدر: قناة المنار