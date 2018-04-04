أكد الإمام السيد على خامنئي أن الطريق الوحيد لنجاة أهل فلسطين المظلومين هو المقاومة والجهاد. وقال إنه المرهم الوحيد الذي يمكنه شفاء جروح الشعب الفلسطيني الشجاع الأبي.

وردا على رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، أكد الإمام الخامنئي أن “العودة الى عزة وكرامة الأمة تتمثل في الصمود امام الاستكبار ومخططاته الخبيثة.”

وقال إن “تقديم الدعم للمجاهدين الفلسطينيين يعد واجبا دينيا وفريضة انسانية وهو يتجاوز الاحدات والتطورات السياسية”.

وشدد على أن ايران ترى في الدفاع عن القضية الفلسطينية واجبا انسانيا يتجاوز القضايا السياسية.

وأضاف أن “لا شك أن المقاومة هي السبيل الوحيد لانقاذ فلسطين المظلومة وشعبها الأبي”.

وحذر الإمام الخامنئي من أن “التحرك نحو التفاوض مع الكيان المخادع والكاذب والغاصب إنما يعد خطأ لايغتفر، وهو سوف يؤخر انتصار الشعب الفلسطيني، ولن ينتج سوى خسران هذا الشعب المضطهد”.

المصدر: قناة العالم