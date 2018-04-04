أعلن نائب قائد القوات البرية الروسية، الفريق سيرغي كورالينكو، اليوم الأربعاء، أن الإرهابيين لا يستطيعون بعد اليوم إطلاق القذائف على دمشق من جانب الغوطة الشرقية.

وقال كورالينكو، في كلمة خلال مؤتمر الأمن الدولي في موسكو “دخلت القوات الحكومية دخلت، ولأول مرة منذ 2012، جوبر وحرستا، وتم القضاء نهائيا على إمكانية قصف دمشق. ومن خلال جهود المجموعة الخاصة التابعة لمركز المصالحة، تم إخراج 17419 مسلحا من بلدات الغوطة الشرقية وإرسالهم إلى إدلب “.

وأضاف كورالينكو، بأنه منذ 27 شباط/فبراير الماضي، تنفذ “عملية إنسانية لم يسبق لها مثيل” لإخراج المدنيين الذين يحتجزهم المسلحون من الغوطة الشرقية.

هذا وكان الجيش السوري أعلن مؤخراً عن سيطرته الكاملة على بلدات الغوطة الشرقية بعد معارك ضارية مع المجموعات المسلحة والاتفاق معها لاحقا،ً وبعد خسارتها لمعظم المواقع التي كانت تسيطر عليها، على مغادرة مسلحيها إلى إدلب. وتمت في وقت سابق مغادرة آخر دفعة من مسلحي فيلق الرحمن إلى إدلب مع عائلاتهم في الوقت الذي كان قد تم قبل ذلك خروج مسلحي جبهة النصرة وأحرار الشام من بلدات حرستا وعين ترما وعربين وسقبا وحمورية.

المصدر: وكالة سبوتنيك