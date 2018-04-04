نشرت البعثة الروسية الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، قائمة الدول التي أيدت البيان الذي اقترحته روسيا، في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة.

وذكر في وقت سابق، أن 14 دولة من أصل 41 أيدت الدعوة الروسية، لحل القضايا المتعلقة بالحادث في سالزبوري البريطانية ، في إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وتم نشر أعلام هذه الدول التي دعمت البيان الروسي، من قبل البعثة الروسية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهي: سبع جمهوريات من الاتحاد السوفياتي السابق هي (بيلاروس ، أرمينيا ، أذربيجان ، كازاخستان ، قرغيزستان ، أوزبكستان ، طاجيكستان) ، وكذلك، سوريا ، إيران ، فنزويلا ، باكستان ، نيكاراغوا وكوبا.

المصدر: وكالة سبوتنيك