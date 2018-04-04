أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاءـ على أن التعاون العسكري بين روسيا وباكستان يتطور بشكل ديناميكي، وهناك برنامج مكثف للأعمال المشتركة يخطط لتنفيذها في العام الحالي.

وقال شويغو خلال اجتماع مع نظيره الباكستاني، خورام دستغير خان: “في السنوات الأخيرة، ساعدت الاجتماعات الثنائية على تكثيف الاتصالات بين القوات المسلحة لروسيا وباكستان، في مجالات، مثل التدريب المشترك للقوات البرية والقوات البحرية، فضلا عن تعزيز العلاقات بين هيئتي الأركان العامة، ولدينا هذا العام في وزارتي الدفاع أيضا برنامج كثيف من الأنشطة المشتركة”.

وأردف الوزير الروسي “نحن نؤيد مشاركة باكستان في منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية. نتوقع أن التفاعل في ساحة هذه المنظمة سيساعد على تطوير وتقوية علاقات الصداقة بين وزارتينا”.

والجدير بالذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون، هي منظمة حكومية دولية، وقع الإعلان على إنشائها خلال اجتماع لرؤساء الدول الموقعة في مدينة شنغهاي الصينية يوم 15 حزيران/يونيو 2001، وتهدف المنظمة إلى تعزيز الثقة وحسن الجوار بين أعضائها، ودعم التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية، وكذلك في مجال النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، إضافة إلى الضمان المشترك للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على إقامة علاقات دولية، ضمن نظام ديمقراطي وعادل.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون، في عضويتها، كلاً من روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وتكتسب كلاً من بيلاروس، ومنغوليا، وأفغانستان، وإيران، وباكستان، والهند، صفة مراقب في هذه المنظمة، وقد بُدأ العمل اعتباراً من يوم 10 تموز/يوليو 2015، بإجراءات قبول كل من الهند وباكستان، ضمن عضوية المنظمة، ويقع مقر منظمة شنغهاي للتعاون، في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان.

المصدر: وكالة سبوتنيك