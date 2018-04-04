أعلن مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس أن البيت الأبيض سوف يعلن خطته المستقبلة حول القوات الأميركية في سوريا قريبا.

ونقلت قناة “أن بي سي” الأميركية تصريحات لكوتس قال فيها إن “إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذت قرارها بشأن مستقبل القوات الأميركية في سوريا”، مضيفا أن “البيت الأبيض سيصدر بيان قريبا بهذا الشأن”.

في السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي أن “ترامب وافق في اجتماع لمجلس الأمن القومي على إبقاء القوات الأميركية في سوريا لفترة أطول، لكنه يريد إخراجهم في وقت قريب نسبيا”.

وبحسب المسؤول “ترامب لم يقر جدولا زمنيا محدد لسحب القوات لكنه يريد ضمان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ويريد من دول أخرى في المنطقة بذل مزيد من الجهود والمساعدة في تحقيق الاستقرار بسوريا”.

وتابع “لن نسحب القوات على الفور، لكن الرئيس ليس مستعدا لدعم التزام طويل الأجل”.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن أمس الثلاثاء أنه سيتخذ قرار قريبا بشأن إعادة القوات الأميركية من سوريا، معربا عن رغبته في إعادتهم.

المصدر: وكالة سبوتنيك