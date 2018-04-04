صرح مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ترامب اتخذ قرارا بإبقاء القوات الأميركية في سوريا لفترة أطول، لكنه لا يريد التزام طويل الأجل، ويريد إعادتهم في وقت نسبيا.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول أن “الرئيس ترامب وافق في اجتماع لمجلس الأمن القومي على إبقاء القوات الأميركية في سوريا لفترة أطول، لكنه يريد إخراجهم في وقت قريب نسبيا”.

وبحسب المسؤول “ترامب لم يقر جدولا زمنيا محدد لسحب القوات لكنه يريد ضمان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ويريد من دول أخرى في المنطقة بذل مزيد من الجهود والمساعدة في تحقيق الاستقرار بسوريا”.

وتابع “لن نسحب القوات على الفور، لكن الرئيس ليس مستعدا لدعم التزام طويل الأجل”.

المصدر: وكالة سبوتنيك