القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا نوع قاهر تو إم على تجمعات المرتزقة في الكمب بمحافظة مارب

جيزان: قصف غرفة عمليات للجيش السعودي في منطقة كرس جوبح بالكاتيوشا

مصدر عسكري للمسيرة: انكسار زحف لمرتزقة الجيش السعودي على التباب السود قبالة منفذ علب بعسير

المصدر العسكري: الزحف الفاشل على التباب السود قبالة عسير استمر لساعات وترافق معه 4 غارات لطيران العدوان

المصدر العسكري: مصرع وجرح العديد من مرتزقة الجيش السعودي أثناء التصدي لمحاولة زحف باتجاه التباب السود قبالة عسير

عسير: مدفعية الجيش واللجان استهدفت بعدد من القذائف تعزيزات مرتزقة الجيش السعودي خلف منفذ علب وموقع ملطة