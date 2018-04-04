القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا نوع قاهر تو إم على تجمعات المرتزقة في الكمب بمحافظة مارب
جيزان: قصف غرفة عمليات للجيش السعودي في منطقة كرس جوبح بالكاتيوشا
مصدر عسكري للمسيرة: انكسار زحف لمرتزقة الجيش السعودي على التباب السود قبالة منفذ علب بعسير
المصدر العسكري: الزحف الفاشل على التباب السود قبالة عسير استمر لساعات وترافق معه 4 غارات لطيران العدوان
المصدر العسكري: مصرع وجرح العديد من مرتزقة الجيش السعودي أثناء التصدي لمحاولة زحف باتجاه التباب السود قبالة عسير
عسير: مدفعية الجيش واللجان استهدفت بعدد من القذائف تعزيزات مرتزقة الجيش السعودي خلف منفذ علب وموقع ملطة