أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا مهتمة بتطبيق فكرة لقاء الرئيسين، الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وقال ريابكوف للصحفيين: “تواصل الرئيسين- هو عنصر أساسي في الحوار السياسي للعمل على تصحيح العلاقات، التي تعاني في الفترة الأخيرة من أزمة عميقة بسبب تصرفات الولايات المتحدة المتهورة وعديمة المسؤولية”.

وأضاف ريابكوف: “قيمة حوار الرئيسين، بين موسكو وواشنطن، كانت دائماً تتميز بخصوصية استثنائية. هذا العمل له تأثير مباشر على الوضع في العالم بشكل عام، لذلك، ومن الطبيعي، لا يوجد أدنى شك، في أن الطرف الروسي مهتم بهذه الفكرة”.

وفي سياق متصل، أفاد ريابكوف بأن روسيا تبدأ بالتحضير للقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع وزير الخارجية الأميركي الجديد، مايك بومبيو، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، معللاً ذلك بأن “كل شيء وله وقته. سوف ننتظر إتمام العملية في مجلس الشيوخ الأميركي ومن ثم سنقوم بتفعيل هذا الموضوع”.

المصدر: وكالة سبوتنيك