شهد سعر صرف الليرة السورية تحسنا ملحوظا خلال الايام الماضية يقدر بنحو عشرة في المئة في السوق الموازية في وقت يقترب الجيش السوري من احكام سيطرته على الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وبات الدولار الأربعاء يعادل 430 ليرة سورية في السوق الموازية مقابل 460 ليرة الاسبوع الماضي.

وكان الدولار سجل انخفاضا اكبر صباح الاثنين ووصل الى نحو 405 ليرات سورية، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن السورية، غداة اعلان روسيا التوصل الى اتفاق على إجلاء مسلحي “جيش الاسلام” من مدينة دوما.

يأتي ذلك في وقت حافظ سعر الصرف في السوق الرسمية، لدى مكاتب الصيرفة والمصارف، على معدله الذي يساوي 436 ليرة سورية مقابل الدولار.

وشهدت الليرة السورية تراجعا كبيرا خلال سنوات النزاع المستمر منذ 2011 حتى أنها فقدت نحو 90 في المئة من قيمتها امام الدولار. وكان الدولار يساوي قبل الازمة 48 ليرة سورية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية