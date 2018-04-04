اعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أجرى تعديلا وزاريا في حكومة أحمد اويحيى، الاربعاء شمل وزارات الشباب والرياضة والسياحة وكذلك العلاقات مع البرلمان.

وجاء في بيان للرئاسة نشرته وسائل الاعلام الحكومية، انه تم تعيين محمد حطاب والي بجاية بشرق البلاد، وزيرا للشباب والرياضة خلفا للهادي ولد علي الذي كان على خلاف كبير مع رئيس اللجنة الاولمبية مصطفى براف، بلغ حد المقاطعة بين الرجلين منذ النتائج المخيبة للجزائر في الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو العام 2016.

واستمر الخلاف، بينما الجزائر مقبلة على التحضير لاولمبياد طوكيو 2020 والعاب البحر الابيض المتوسط في وهران بغرب الجزائر في 2021.

كما تم تعيين مدير التجارة الخارجية السعيد جلاب رابع وزير للتجارة في اقل من سنتين، خلفا لمحمد بن مرادي، مهندس قائمة 900 منتج ممنوع من الاستيراد، ما اثار استياء بعض الصناعيين في قطاع المشروبات والسيراميك.

وكان يفترض ان يعلن وزير التجارة خلال ايام تعديلا في قائمة الممنوعات، التي حلت محل نظام رخص الاستيراد لمواجهة انهيار احتياطي العملة الصعبة متأثرا بتراجع الجزائر في تصدير النفط والغاز (95% من مداخيل العملة الصعبة).

وعين والي ولاية تسيمسلت عبد القادر بن مسعود وزيرا للسياحة خلفا لحسن مرموري. وفي وزارة العلاقات مع البرلمان عين بوتفليقة وزير الصناعة السابق محجوب بدة، خلفا للطاهر خاوة.

وكان بدة من الوزراء الذين برزوا بمجرد تعيينه في منصب وزير الصناعة بانتقاد شركات تركيب السيارات واعتبرها تمارس “استيرادا مقنعا ولا تحقق اي قيمة مضافة” فعزل من منصبه في اب/اغسطس 2017 مع رحيل حكومة عبد المجيد تبون التي لم تعمر سوى ثلاثة اشهر.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية فان الوزراء الاربعة السابقين “تم استدعاؤهم لمهام أخرى” بدون توضيحات حول سبب اقالتهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية